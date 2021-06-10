TSK, koronavirüsle mücadelesine "katı ve sert" tedbirlerle devam ediyor
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TSK, koronavirüsle mücadelesine "katı ve sert" tedbirlerle devam ediyor

TSK, koronavirüsle mücadelesine 'katı ve sert' tedbirlerle devam ediyor
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) koronavirüs ile mücadele "katı ve sert" tedbirlerle devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) koronavirüs ile mücadele "katı ve sert" tedbirlerle devam ediyor.

Vaka sayılarının personel mevcudu oranına bakıldığında en az pozitif hastanın görüldüğü TSK, bu sayede önemli birçok ülkenin silahlı kuvvetlerini geride bıraktı.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu başarıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yurt genelinde alınan önlemlere uyumlu olarak Milli Savunma Bakanlığınca alınan önlemlerin büyük etkisi oldu.

Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde alınan tedbirlerin planlanması ve harfiyen uygulanması, Türk Silahlı Kuvvetlerinde pozitif vaka sayılarının çok düşük seviyelerde ve kontrol altında tutulmasını sağladı.

Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Kovid-19 ile Mücadele Merkezi (KOMMER), bir zincir halinde Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet ve ordu komutanlıkları, donanma ve hava üsleri olmak üzere alt kademelere kadar tesis edildi.

Merkezdeki faaliyetlerle Bakanlık, bağlı birlik, karargah ve kurumların da salgına karşı gerekli korumanın oluşturulması amaçlandı. Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmelerin yakından takip edildiği merkezde takip ve izlemenin yanı sıra planlama, yönetim ve yönlendirme fonksiyonları da yerine getirildi.

TSK'de alınan tedbirlerin uygulanma seviyelerinin izlendiği merkezde, vakalara karşı alınacak tedbirler ve tıbbi planlamalarla muhtemel hal tarzları da geliştirildi. 24 saat esasıyla görev yapılan Merkezden, kuvvet komutanlıklarının harekat merkezleri ile telekonferans yöntemi ile görüşülerek çalışmalar ve gelişmeler düzenli olarak değerlendirildi.

Faaliyetleri aksatmayacak önlemler

Koronavirüsün yanı sıra terörle mücadelesini de aksatmadan sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerinde virüsün operasyon bölgelerine sıçramamasına yönelik de önemli tedbirler alındı. Zorunlu olmadıkça personel ve birlik hareketleri asgari seviyeye indirildi.

Ayrıca kuvvet komutanlıkları da bazı özel tedbirleri uygulayarak bu başarıya katkı sağladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca muharip gemiler, ana üsleri dışındaki limanlara intikal ettirilerek etkin izolasyon tedbirleri uygulandı.

Kuvvet komutanlıklarında pilotlar başta olmak üzere, kritik personel ve özel ihtisaslı personelin vardiyalar şeklinde görev yapabilmeleri için tedbirler alındı. Komutanlıklara ait harp silah, araç ve gereçleri ile personelin temas ettiği yerler ve ortak kullanılan alanlar düzenli olarak dezenfekte edildi.

Tüm bu önlemlerin uygulaması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarını ve diğer faaliyetlerini aksatmayacak şekilde gerçekleştirildi.

"Katı ve sert" uygulanan bu tedbirlerle Mehmetçiğin aşılanmasına yönelik faaliyetlere de hız verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan planlamalar kapsamında onay alan bütün aşılar, belirli bir takvim çerçevesinde TSK personeline uygulanıyor.

Kovid-19 salgınına karşı geliştirilen aşıların uygulanması çalışmaları kapsamında, harekat bölgelerindeki personelin aşılanmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Diğer personelin aşılama faaliyetinin halen devam ettiği öğrenildi.

Bakanlık yetkilileri, koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen süreç, vakaların tespit şekli, statü dağılımı, garnizonlardaki sivil vaka sayısı gibi birçok etken dikkate alınarak anlık, noktasal ve dinamik tedbirlere devam edildiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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