Tsk, Kazada Yaralanan Sivilleri Helikopterle Hastaneye Taşıdı
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari'nin Aktütün bölgesinde meydana gelen sivil araç kazasında yaralanan 8 kişinin helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gönderildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari'nin Aktütün bölgesinde meydana gelen sivil araç kazasında yaralanan 8 kişinin helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gönderildiği bildirildi.
TSK'dan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Aktütün bölgesinde sivil araç kazasında yaralanan 8 vatandaşa ilk müdahalenin tabur revirinde yapıldığı belirtildi.
Daha sonra yaralıların süratli bir şekilde helikopterle Hakkari'deki Yüksekova Devlet Hastanesi'ne tahliye edildiği kaydedildi.