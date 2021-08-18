TSK, Karadeniz'deki sel felaketi sonrası arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor
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TSK, Karadeniz'deki sel felaketi sonrası arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor

TSK, Karadeniz'deki sel felaketi sonrası arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'deki sel felaketi sonrasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 2 karakol gemisi ve 1 deniz karakol uçağı ile arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'deki sel felaketi sonrasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 2 karakol gemisi ve 1 deniz karakol uçağı ile arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi sonrasında Deniz Kuvvetlerimiz 2 karakol gemisi ve 1 deniz karakol uçağı ile arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca 2 çıkarma gemisi ile selden etkilenen ve ulaşımın güç olduğu bölgelere araç ve malzeme intikali sağlanıyor."

Paylaşımda ayrıca çalışmalara ait görüntülere yer verildi.

TSK, Karadeniz'deki sel felaketi sonrası arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor
TSK, Karadeniz'deki sel felaketi sonrası arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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