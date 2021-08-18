TSK, Karadeniz'deki sel felaketi sonrası arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'deki sel felaketi sonrasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 2 karakol gemisi ve 1 deniz karakol uçağı ile arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'deki sel felaketi sonrasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 2 karakol gemisi ve 1 deniz karakol uçağı ile arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi sonrasında Deniz Kuvvetlerimiz 2 karakol gemisi ve 1 deniz karakol uçağı ile arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca 2 çıkarma gemisi ile selden etkilenen ve ulaşımın güç olduğu bölgelere araç ve malzeme intikali sağlanıyor."

Paylaşımda ayrıca çalışmalara ait görüntülere yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe