TSK kanunu Meclis'te kabul edildi mi? Sözleşmeli erbaş ve erlere hafta sonu izni verildi mi? TSK kanununda neler var?
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TSK kanunu Meclis'te kabul edildi mi? Sözleşmeli erbaş ve erlere hafta sonu izni verildi mi? TSK kanununda neler var?

TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Silahlı Kuvetleri'ne yönelik hazırlanan kanun teklifi kabul edildi. Buna göre astsubay kıdemli başçavuş rütbesinde bulunan personellere yaş düzenlemesi yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre düzenlenecek. Peki, TSK kanununda hangi maddeler var?

TSK kanunu Meclis'te kabul edildi mi? Sözleşmeli erbaş ve erlere hafta sonu izni verildi mi? TSK kanununda neler var?
17.07.2020 09:35 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:39

Türk Silahlı Kuvvetlerinde yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun kapsamında teklifi ile astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin mesleki tecrübelerinden daha uzun süreli istifade edebilmek için 55 olan rütbe yaş haddi, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine veya ilgisine göre resen Milli Savunma Bakanı ya da İçişleri Bakanı tarafından 60 yaşına kadar uzatılabilecek. TSK kanunu ayrıntıları...

TSK KANUNUNDA NELER VAR?

Düzenleme ile Suriye hudut birliklerinde alınan ve alınacak önlemler sonucunda Hatay ve Gaziantep'te görevlendirilen personel, geçici görev gündeliğinin verileceği azami sürelerden istisna tutulacak.

Birinci derece kritik iller ve ilçelerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen Milli Savunma Bakanlığı personeli de bu haktan herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın yararlanacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları arasına yedek astsubaylık da ilave edilecek. Astsubaylıktan subaylığa geçen personelin rütbe yaş haddi artırılacak.

HAFTA SONU İZİN HAKKI

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında astsubaylıktan subaylığa geçen personelin, rütbe yaş hadleri nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden erken ayrılma durumlarının önüne geçilecek. Bu personelin, daha uzun süre istifade etmek için rütbe yaş hadleri artırılacak. Bu personel hakkında rütbe yaş haddi; teğmen ve üsteğmen için 49, yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 olacak. Düzenleme ile sözleşmeli erbaş ve erlerin teminin teşvik edilmesi, sistemde azami süre kalmalarının sağlanması ve mevcut personelin görev motivasyonunun artırılması amacıyla da bir düzenlemeye gidiliyor. Görevli oldukları birliğin günlük faaliyet programını, görevlerini ve emniyetini aksatmayacak şekilde bu personel, hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılabilecek.

DİSİPLİN KURULLARI

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun hale getiriliyor. Bu çerçevede TSK disiplin Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplin soruşturması ve yetkilere ilişkin uyum düzenlemesi de yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilmiş olanlar hakkında, ilişkileri kesilmeden önce Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini gerektiren bir disiplinsizliği işlemeleri nedeniyle zamanaşımı süresi dolmadan önce, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilecek. Türk Silahlı Kuvvetlerdeki disiplinin ivedilikle sağlanması için disiplin kurulları tarafından erbaş ve erlere verilen hizmetten men cezası, disiplin amirleri tarafından da verilebilecek. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklikle Genelkurmay Başkanlığının ve Kuvvet Komutanlıklarının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle general ve amiraller hakkında disiplin tahkikatını yürütme yetkisi, Milli Savunma Bakanlığı Disiplin Kurulu tarafından yapılacak. Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıkları teşkilatında kurulan disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazı, Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında kurulan disiplin kurulu inceleyecek.

MEN CEZALARI

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan veya bulunduran, kullanılması maksadıyla başkalarına veren, kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlayan veya kullanılmasını özendiren erbaş ve erlere, disiplin kurulları tarafından 10 günden az olmamak üzere 20 güne kadar verilen hizmetten men cezası, 20 günden az olmamak üzere 40 güne kadar verilebilecek. Teklifte disiplin amirlerine erbaş ve erlere hizmetten men cezası verme yetkisi tanındığından, disiplin amirlerinin rütbesine göre erbaş ve erlere verebilecekleri hizmetten men cezası süreleri belirlendi.

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