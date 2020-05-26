TSK, İran, Irak ve Suriye sınırında kaçakçılara göz açtırmadı
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TSK, İran, Irak ve Suriye sınırında kaçakçılara göz açtırmadı

Milli Savunma Bakanlığı, İran, Irak ve Suriye sınırında gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve sigara ele geçirildiğini açıkladı.

TSK, İran, Irak ve Suriye sınırında kaçakçılara göz açtırmadı
26.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:26

Milli Savunma Bakanlığı, İran, Irak ve Suriye sınırında gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerinin her türlü hava ve arazi şartlarında, gece-gündüz 24 saat kesintisiz olarak sürdürdüğü keşif, gözetleme, pusu ve nöbet faaliyetleri sonucunda; son bir haftada İran, Irak ve Suriye sınırlarında yapılan operasyonlarda yüklü miktarlarda uyuşturucu ve sigara ele geçirildiğini bildirdi.

İRAN SINIRINDA 147 KİLOGRAM EROİN YAKALANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve jandarmanın Van'da koordineli olarak gerçekleştirdiği operasyon sonucunda İran üzerinden yurda sokulmak istenen 147,3 kilogram eroin, 10 kilogram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve 20 bin 318 adet kaçak sigara ele geçirildi. Yine İran üzerinden yurda sokulmak istenen 13 adet paketlenmiş şekilde toplam 6.6 kilogram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde yakalanırken, Van Başkale hudut hattında ise şoförüyle birlikte araca yüklenmiş şekilde 9 bin 150 paket sigara ele geçirildi.

İran sınırının bir başka noktasında yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 3 kişiyi engelleyen TSK unsurları, olay mahallindeki arama taramada 2 bin 996 paket kaçak sigara daha ele geçirirken, ayrıca yine İran sınırında devriye atan TSK unsurları, 3 adet tam otomatik pompalı tüfek, 5 adet yarı otomatik pompalı tüfek ve 2 sırt çantası içerisinde 30 paket içerisindeki 29.8 kilogramlık metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi.

IRAK SINIRINDAN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SOKMAYA ÇALIŞTILAR

Öte yandan, Kuzey Irak'tan getirdikleri 497 adet küçükbaş hayvanı yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokmaya çalışan 3 erkek ve 1 kadın yakalanarak gözaltına alınırken, Suriye'den ise yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan bir kişi, TSK unsurlarının müdahalesi sonucu Suriye'ye geri kaçtı. Bölgede yapılan arama - tarama faaliyetlerinde ise Türkiye'ye sokulmak istenen bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca Suriye sınırını yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İran, Irak ve Suriye sınırında gözaltına alınan kişiler, ele geçirilen küçükbaş havyan ve diğer yasa dışı malzemeler, Jandarma Genel Komutanlığı birimlerine teslim edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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