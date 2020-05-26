TSK, İran, Irak ve Suriye sınırında kaçakçılara göz açtırmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TSK, İran, Irak ve Suriye sınırında kaçakçılara göz açtırmadı

Milli Savunma Bakanlığı, İran, Irak ve Suriye sınırında gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve sigara ele geçirildiğini açıkladı.

TSK, İran, Irak ve Suriye sınırında kaçakçılara göz açtırmadı
26.05.2020 12:19 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:23

Milli Savunma Bakanlığı, İran, Irak ve Suriye sınırında gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerinin her türlü hava ve arazi şartlarında, gece-gündüz 24 saat kesintisiz olarak sürdürdüğü keşif, gözetleme, pusu ve nöbet faaliyetleri sonucunda; son bir haftada İran, Irak ve Suriye sınırlarında yapılan operasyonlarda yüklü miktarlarda uyuşturucu ve sigara ele geçirildiğini bildirdi.

İran sınırında 147 kilogram eroin yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve jandarmanın Van'da koordineli olarak gerçekleştirdiği operasyon sonucunda İran üzerinden yurda sokulmak istenen 147,3 kilogram eroin, 10 kilogram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve 20 bin 318 adet kaçak sigara ele geçirildi. Yine İran üzerinden yurda sokulmak istenen 13 adet paketlenmiş şekilde toplam 6.6 kilogram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde yakalanırken, Van Başkale hudut hattında ise şoförüyle birlikte araca yüklenmiş şekilde 9 bin 150 paket sigara ele geçirildi.

İran sınırının bir başka noktasında yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 3 kişiyi engelleyen TSK unsurları, olay mahallindeki arama taramada 2 bin 996 paket kaçak sigara daha ele geçirirken, ayrıca yine İran sınırında devriye atan TSK unsurları, 3 adet tam otomatik pompalı tüfek, 5 adet yarı otomatik pompalı tüfek ve 2 sırt çantası içerisinde 30 paket içerisindeki 29.8 kilogramlık metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi.

Irak sınırından küçükbaş hayvan sokmaya çalıştılar

Öte yandan, Kuzey Irak'tan getirdikleri 497 adet küçükbaş hayvanı yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokmaya çalışan 3 erkek ve 1 kadın yakalanarak gözaltına alınırken, Suriye'den ise yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan bir kişi, TSK unsurlarının müdahalesi sonucu Suriye'ye geri kaçtı. Bölgede yapılan arama - tarama faaliyetlerinde ise Türkiye'ye sokulmak istenen bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca Suriye sınırını yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İran, Irak ve Suriye sınırında gözaltına alınan kişiler, ele geçirilen küçükbaş havyan ve diğer yasa dışı malzemeler, Jandarma Genel Komutanlığı birimlerine teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim Haber
Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Kılıçdaroğu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Kılıçdaroğu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye...
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı
Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
'Kumarhaneler Kralı' Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
"Kumarhaneler Kralı" Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Eren Yıldırım Fahrettin Koca Temel Karamollaoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hande Ataizi Kenan Doğulu Hatice Çarpar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Michael Jordan Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Su Kadın Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: TSK, İran, Irak ve Suriye sınırında kaçakçılara göz açtırmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 12:23:22. #1.14#
title