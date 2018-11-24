Tsk: "Irak Kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina Bölgelerine 24 Kasım 2018'de Düzenlenen Hava Harekatları...
IHAAW201127-GEN/24-11-2018 - TSK:"Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine 24 Kasım 2018’de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 6 bölücü terörist etkisiz...
Haftanin ve Metina bölgelerine 24 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 6 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."24.11.2018 20: 11: 27 TSI
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