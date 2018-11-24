Tsk: "Irak Kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina Bölgelerine 24 Kasım 2018'de Düzenlenen Hava Harekatları...

Haftanin ve Metina bölgelerine 24 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 6 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."24.11.2018 20: 11: 27 TSI

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