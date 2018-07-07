Tsk, Irak Kuzeyi Sinat Haftanin ve Mardin Ömerli Bölgelerine Yönelik Olarak 06-07 Temmuz 2018...
IHAAW100339-ASA/07-07-2018 - TSK, Irak kuzeyi Sinat Haftanin ve Mardin Ömerli bölgelerine yönelik olarak 06-07 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu sekiz teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
IHAAW100339-ASA/07-07-2018
- TSK, Irak kuzeyi Sinat Haftanin ve Mardin Ömerli bölgelerine yönelik olarak 06-07 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu sekiz teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 07.07.2018 10: 03: 39 TSI
NNNN - ANKARA
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