IHAAW100339-ASA/07-07-2018

- TSK, Irak kuzeyi Sinat Haftanin ve Mardin Ömerli bölgelerine yönelik olarak 06-07 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu sekiz teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 07.07.2018 10: 03: 39 TSI

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