Tsk: "Irak Kuzeyi Kandil Bölgesine Birliklerimize Saldırı Hazırlığında Oldukları Tespit Edilen...

Tsk: "Irak Kuzeyi Kandil Bölgesine Birliklerimize Saldırı Hazırlığında Oldukları Tespit Edilen...

IHAAW081946-GEN/27-03-2018 - TSK:"Irak kuzeyi Kandil bölgesine birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; 41 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Tsk:

IHAAW081946-GEN/27-03-2018

- TSK: " Irak kuzeyi Kandil bölgesine birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde; 41 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." 27.03.2018 08: 19: 46 TSI
NNNN - ANKARA

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