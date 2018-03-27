Tsk: "Irak Kuzeyi Kandil Bölgesine Birliklerimize Saldırı Hazırlığında Oldukları Tespit Edilen...
IHAAW081946-GEN/27-03-2018 - TSK:"Irak kuzeyi Kandil bölgesine birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; 41 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.
IHAAW081946-GEN/27-03-2018
- TSK: " Irak kuzeyi Kandil bölgesine birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde; 41 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." 27.03.2018 08: 19: 46 TSI
NNNN - ANKARA