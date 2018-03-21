Tsk: "Irak Kuzeyi/hakurk'ta Saldırı Hazırlığında Olan 12 Silahlı Bölücü Terör Örgütü Mensubu, 20...
IHAAW083142-GEN/21-03-2018 - TSK:"Irak Kuzeyi/Hakurk’ta saldırı hazırlığında olan 12 silahlı bölücü terör örgütü mensubu, 20 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
21 Mart 2018 Çarşamba 08:38
IHAAW083142-GEN/21-03-2018
- TSK: " Irak Kuzeyi/Hakurk'ta saldırı hazırlığında olan 12 silahlı bölücü terör örgütü mensubu, 20 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." 21.03.2018 08: 31: 42 TSI NNNN - ANKARA