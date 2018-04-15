Tsk: "Irak Kuzeyi Hakurk-Kani Rash Bölgesinde 21 Mart 2018 Tarihinde İcra Edilen Hava Harekâtı...
IHAAW102423-GEN/15-04-2018 - TSK: "Irak kuzeyi Hakurk-Kani Rash bölgesinde 21 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtı neticesinde kırmızı listede yer alan sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli Agiri Mazlum Pirdoğan kod adlı Birdal Burhanlı’nın etkisiz hale getirildiği tespit...
IHAAW102423-GEN/15-04-2018
- TSK: " Irak kuzeyi Hakurk-Kani Rash bölgesinde 21 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava harekatı neticesinde kırmızı listede yer alan sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli Agiri Mazlum Pirdoğan kod adlı Birdal Burhanlı'nın etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" 15.04.2018 10: 24: 23 TSI
NNNN - ANKARA