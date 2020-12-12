TSK ile MİT'in ortak operasyonunda Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
12.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:32
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe