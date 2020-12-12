TSK ile MİT'in ortak operasyonunda Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
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TSK ile MİT'in ortak operasyonunda Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

12.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:32
TSK ile MİT'in ortak operasyonunda Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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