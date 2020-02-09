TSK, İdlib'e askeri takviyeyi sürdürüyor
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TSK, İdlib'e askeri takviyeyi sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına askeri takviye sürüyor.

09.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:46
TSK, İdlib'e askeri takviyeyi sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına askeri takviye sürüyor.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına askeri takviyesi bugün de devam etti. Çok sayıda tank ve zırhlı araçtan oluşan konvoy, İdlib'in Kafrlusen geçidinden giriş yaptı. - İDLİB

Kaynak: İHA
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