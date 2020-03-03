TSK, İdlib'de rejim hedeflerini imha etmeye devam ediyor
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TSK, İdlib'de rejim hedeflerini imha etmeye devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeyi sürdürüyor.

03.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:16
TSK, İdlib'de rejim hedeflerini imha etmeye devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (), kapsamında 'de tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeyi sürdürüyor.

'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, TSK'ye ait SİHA'larla, Serakib, Talhiyah, Tel Mardikh, Khan Essubul ve Khawari'de rejime ait tank, zırhlı personel taşıyıcı, tanksavar, füze rampası ve araçlar ile rejim askerlerinin etkisiz hale getirildiği görülüyor.

Kaynak: AA

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