TSK, İdlib'de rejim hedeflerini imha etmeye devam ediyor
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TSK, İdlib'de rejim hedeflerini imha etmeye devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeyi sürdürüyor.

01.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:16
TSK, İdlib'de rejim hedeflerini imha etmeye devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'de tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeyi sürdürüyor.

'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, 'ye ait SİHA'larla Serakib, Şeyh Ahmet, Ez-Zerbe ve Talhiyah bölgelerinde rejime ait tank, zırhlı personel taşıyıcı, tanksavar ve araçlar ile rejim askerlerinin etkisiz hale getirildiği görülüyor.

Kaynak: AA

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