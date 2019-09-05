TSK için geliştirilen SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi
B2 füzesinin ilk atış testi SAGE tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi.
05.09.2019 23:30
SOM-B2 füzesinin ilk atış testi SAGE tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi.
Kaynak: AA