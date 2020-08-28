TSK hudutlarda kaçakçılara göz açtırmıyor
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TSK hudutlarda kaçakçılara göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari, Mardin, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, kaçak sigara ve tıbbi ilaç ele geçirildiğini duyurdu.

TSK hudutlarda kaçakçılara göz açtırmıyor
28.08.2020 11:38 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:41

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari, Mardin, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, kaçak sigara ve tıbbi ilaç ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, hudut kartallarının sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü, bu kapsamda Hakkari, Mardin, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 45 adet pompalı tüfek, 85 adet av tüfeği, 15 adet kurusıkı tabanca, 23 bin 980 paket sigara ve bin 933 kutu tıbbi ilaç ele geçirildiğini bildirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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