TSK, helikopterlerle vatandaşları sel bölgesinden tahliye ediyor
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TSK, helikopterlerle vatandaşları sel bölgesinden tahliye ediyor

TSK, helikopterlerle vatandaşları sel bölgesinden tahliye ediyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Kastamonu'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) selden etkilenen vatandaşları helikopterlerle kurtarmayı sürdürüyor.

Kastamonu'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) selden etkilenen vatandaşları helikopterlerle kurtarmayı sürdürüyor.

Bozkurt ve Abana ilçelerinde sel sularından kurtulmak için evlerinin çatılarına çıkan ve suların yükseldiği noktalarda bulunan çok sayıda vatandaş, helikopterle bulundukları yerden alınarak güvenli noktalara taşınıyor.

AA muhabiri arama kurtarma çalışmalarını helikopterden görüntüledi.

Selden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmaları sürüyor.

TSK, helikopterlerle vatandaşları sel bölgesinden tahliye ediyor
TSK, helikopterlerle vatandaşları sel bölgesinden tahliye ediyor
TSK, helikopterlerle vatandaşları sel bölgesinden tahliye ediyor
TSK, helikopterlerle vatandaşları sel bölgesinden tahliye ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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