Tsk: "Hatay / Arsuz İlçesi Kırsalında İcra Edilen Hava Destekli Operasyonda Birliklerimize Saldırı...
IHAAW081928-GEN/27-03-2018 - TSK:"Hatay / Arsuz ilçesi kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda birliklerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
27 Mart 2018 Salı 08:25
IHAAW081928-GEN/27-03-2018
- TSK: " Hatay/ Arsuz ilçesi kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda birliklerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir." 27.03.2018 08: 19: 28 TSI NNNN - ANKARA