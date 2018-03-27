Tsk: "Hatay / Arsuz İlçesi Kırsalında İcra Edilen Hava Destekli Operasyonda Birliklerimize Saldırı...

Tsk: "Hatay / Arsuz İlçesi Kırsalında İcra Edilen Hava Destekli Operasyonda Birliklerimize Saldırı...

IHAAW081928-GEN/27-03-2018 - TSK:"Hatay / Arsuz ilçesi kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda birliklerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Tsk:

IHAAW081928-GEN/27-03-2018

- TSK: " Hatay/ Arsuz ilçesi kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda birliklerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir." 27.03.2018 08: 19: 28 TSI
NNNN - ANKARA

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