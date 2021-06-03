"Mehmetçik çevreye zarar veriyor" iddialarına yalanlama
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"Mehmetçik çevreye zarar veriyor" iddialarına yalanlama

'Mehmetçik çevreye zarar veriyor' iddialarına yalanlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgelerinde yol yapım çalışmaları sırasında "ağaçları kestiğine" yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgelerinde yol yapım çalışmaları sırasında "ağaçları kestiğine" yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Bazı basın yayın organlarında, Milli Savunma Bakanlığının Irak kuzeyindeki harekat alanlarındaki "yol yapım çalışmaları sırasında ağaçları kestiği ve çevreye zarar verdiğine" yönelik iddialar yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, geçmişte olduğu gibi bugün de icra ettiği bütün faaliyetlerde çevre ve tabiat varlıklarının zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterdiğini vurgulayan kaynaklar, "Söz konusu iddialar kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin asil milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan terör gruplarına, oluşumlarına karşı başarı ile icra ettiği operasyonları gölgelemek ve olumsuz algı oluşturmak amacıyla yapılmaktadır" ifadesini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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