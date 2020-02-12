TSK, Halep'te Esad rejimi hedeflerini vurdu
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TSK, Halep'te Esad rejimi hedeflerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Halep'in batısında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.

12.02.2020 19:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:10
TSK, Halep'te Esad rejimi hedeflerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (), Halep'in batısında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.

TSK, Halep'in batısında ilerleme girişiminde bulunan Esad rejimi hedeflerini vurdu. TSK'nın çok namlulu roket atar (ÇNRA) ile Esad rejimini vurduğu anlar kameraya yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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