TSK, Halep'te Esad rejimi hedeflerini vurdu
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Halep'in batısında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.
12.02.2020 18:43 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:43
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Halep'in batısında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.
TSK, Halep'in batısında ilerleme girişiminde bulunan Esad rejimi hedeflerini vurdu. TSK'nın çok namlulu roket atar (ÇNRA) ile Esad rejimini vurduğu anlar kameraya yansıdı. - HALEP
Kaynak: İHA