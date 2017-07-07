Tsk: Hakkari'de 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Hakkari'de pusu ve devriye görevi yapan güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 M-16 piyade tüfeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası ve 2 el dürbünü ele geçirildi.



TSK'dan dün meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Güçlükonak İlçesi'nde, güvenlik kuvvetlerince yapılan adli aramada 1 PKK'lı terörist yakalandı. Muş'un Varto İlçesi'nde, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında, bomba yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış bin 500 kilo amonyum nitrat ele geçirilerek, yerinde imha edildi.



Güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramalarında; Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde 1 el yapımı patlayıcı, Diyarbakır'ın Silvan ve Dicle ilçelerinde 2 el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 3 el yapımı patlayıcı imha edildi. Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde, PKK'ya yardım ve yataklık edenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 90 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 49 gaz maskesi ele geçirilirken, 2 işbirlikçi gözaltına alındı.



Öte yandan 8'inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında; 3 Temmuz'dan itibaren yürütülen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serdar Yıldırım-81 Operasyonu' kapsamında, Tunceli Samanlı Mahallesi Gevan bölgesinde yapılan aramalarda, patlamaya hazır 25 kilogramlık alüminyum tozu kullanılarak güçlendirilen ve 12 kilogramlık mutfak tüpüyle hazırlanan 1 el yapımı patlayıcı imha edildi.



Siirt'in Pervari İlçesi'nde devam eden operasyonda, tespit edilen 5 mağara içerisinde ise şunları ele geçirildi:



"İki adet Biksi makineli tüfek, bir adet MG-3 makineli tüfek, üç adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 31 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, iki adet M-16 piyade tüfeği, bir adet Mavzer piyade tüfeği, bir adet av tüfeği, 15.335 adet muhtelif çapta fişek, dokuz adet mayın, 21 adet el bombası, 15 adet 60 mm havan mühimmatı, 43 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, iki kg dinamit lokumu, 10 kg C-3 plastik patlayıcı, 2.000 adet elektrikli fünye, dört adet tüp, altı adet akü ve çok miktarda muhtelif malzeme" - Ankara