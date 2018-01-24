Tsk: "Hakkari'de 1 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'de bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Mardin Dargeçit'te güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında dört roketatar mühimmatı, 20 fişek, bir el telsizi, bir lazermetre, muhtelif yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Hakkari Şemdinli kırsal alanında devam eden operasyonda ise, 19 Ocak tarihinde icra edilen topçu atışıyla bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. - ANKARA