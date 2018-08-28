TSK: "Hakkari bölgesinde, 28 Ağustos 2018 tarihinde meydana gelen askeri araç kazası sonrasında, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dokuz kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." 28.08.2018 17: 51: 45 TSI

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