Tsk: "Hakkari Bölgesinde, 28 Ağustos 2018 Tarihinde Meydana Gelen Askeri Araç Kazası Sonrasında,...
IHAAW175145-GEN/28-08-2018 - TSK:"Hakkari bölgesinde, 28 Ağustos 2018 tarihinde meydana gelen askeri araç kazası sonrasında, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dokuz kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.
28 Ağustos 2018 Salı 17:58
TSK: "Hakkari bölgesinde, 28 Ağustos 2018 tarihinde meydana gelen askeri araç kazası sonrasında, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dokuz kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." 28.08.2018 17: 51: 45 TSI NNNN - ANKARA