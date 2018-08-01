Tsk: Gri Listedeki Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Ağrı Doğubeyazıt'ta 26 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan bölücü terör örgütü mensubu Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru olduğu tespit edilmiştir" denildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Ağrı Doğubeyazıt'ta 26 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan bölücü terör örgütü mensubu Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru olduğu tespit edilmiştir" denildi.
(İHA)