Son dakika haberleri... TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katılmıştır"
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, video konferans yöntemi ile NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı.
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, video konferans yöntemi ile NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, üye ülkelerin katılımıyla icra edilen NATO Askeri Komite Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katılmıştır. Toplantıda güncel güvenlik konuları hakkında görüşmelerde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel