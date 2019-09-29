TSK envanterine milli lazer silahı ARMOL da katıldı

TSK envanterine milli lazer silahı ARMOL da katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli lazer silahı ARMOL'un kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğini duyurdu.

29.09.2019 21:49
TSK envanterine milli lazer silahı ARMOL da katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli lazer silahı ARMOL'un kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğini duyurdu.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜBİTAK BİLGEM'in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL, kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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