Tsk: "Diyarbakır/lice'de 23 Temmuz 2018 Tarihinde İcra Edilen Operasyonlarda Etkisiz Hale Getirilen...
IHAAW091106-GEN/30-07-2018 - TSK: "Diyarbakır/Lice’de 23 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Aram Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edilmiştir.
TSK: "Diyarbakır/Lice'de 23 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Aram Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edilmiştir." 30.07.2018 09: 11: 06 TSI
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