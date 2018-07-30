Tsk: "Diyarbakır/lice'de 23 Temmuz 2018 Tarihinde İcra Edilen Operasyonlarda Etkisiz Hale Getirilen...

Tsk: "Diyarbakır/lice'de 23 Temmuz 2018 Tarihinde İcra Edilen Operasyonlarda Etkisiz Hale Getirilen...

IHAAW091106-GEN/30-07-2018 - TSK: "Diyarbakır/Lice’de 23 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Aram Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edilmiştir.

Tsk:

TSK: "Diyarbakır/Lice'de 23 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Aram Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edilmiştir." 30.07.2018 09: 11: 06 TSI
NNNN - ANKARA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et