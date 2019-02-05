TSK Deniz Unsurlarının, Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir...

TSK Deniz Unsurlarının, Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir...

TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TSK Deniz Unsurlarının, Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir...

TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Kaynak: AA
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