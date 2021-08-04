TSK'den kara, hava ve denizden orman yangınlarıyla mücadeleye destek
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TSK'den kara, hava ve denizden orman yangınlarıyla mücadeleye destek

TSK'den kara, hava ve denizden orman yangınlarıyla mücadeleye destek
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kara, hava ve denizden orman yangınlarıyla mücadeleye destek veriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kara, hava ve denizden orman yangınlarıyla mücadeleye destek veriyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetlerinin yangınla mücadele için hava sahası kullanım izni, uçuş trafiğini takip ve koordineyle yer destek hizmeti sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Hava Kuvvetlerine ait İHA'ların da yangın bölgelerini 7/24 havadan izleyerek anlık görüntü aktarımı sağladığı bildirilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemisi ve yangın söndürme ekipleri, Muğla'daki Türkevleri-Ören sahiline denizden yanaşarak yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor. Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımız Isparta'nın Çandır bölgesindeki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve personelimiz ile destek sağlıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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