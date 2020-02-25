TSK'den "Cesaretin ve fedakarlığın sembolü kahraman Mehmetçik" paylaşımı
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TSK'den "Cesaretin ve fedakarlığın sembolü kahraman Mehmetçik" paylaşımı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda, zorlu hava koşullarında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin video paylaşıldı.

25.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:56
TSK'den

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda, zorlu hava koşullarında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin paylaşıldı.

TSK'nin sosyal medya hesaplarından "Cesaretin ve fedakarlığın sembolü kahraman Mehmetçik" başlığıyla paylaşılan videoda, Mehmetçiğin yüksek rakımlı karlı dağlarda, eksi 20 dereceyi bulan zorlu hava koşullarında icra ettiği faaliyetler yer alıyor.

Video, sosyal medyada kısa zamanda çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: AA
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