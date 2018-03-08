TSK, Cinderes'in Tamamen Kontrol Altına Alındığını Duyurdu

TSK'dan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes'in kontrol altına alındığı açıklaması geldi.

CİNDERES'E TÜRK BAYRAĞI DİKİLDİ

Türk askerleri, Cinderes merkezine Türk bayrağı dikti. TSK da yaptığı açıklama ile Cinderes'in kontrol altına alındığını açıkladı.

TOPLAM 3055 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekatın başından bu yana 115'i son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 55 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.