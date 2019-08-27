TSK'dan "Zaferin Ayak Sesleri" klibi

27.08.2019 10:33

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zafer Haftası kutlamaları kapsamında "Zaferin Ayak Sesleri" adlı bir klip yayınladı.



TSK'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayınlanan "Zaferin Ayak Sesleri" başlıklı videoda şu ifadelere yer verildi:



"27 Ağustos günü sabaha karşı saldırıya geçen Türk birlikleri Yunan mevzilerini ele geçirerek Afyon'a doğru ilerlemeye başladı. Bozguna uğrayan Yunan ordusu malzemelerini imha ederek bulundukları yerleri terk ederken, Türk birlikleri de büyük bir coşkuyla Afyon'a girdi." - ANKARA

Kaynak: İHA