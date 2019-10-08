TSK'dan YPG'ye mühimmat takviyesini engellemek için Irak Suriye sınırında saldırı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak-Suriye sınırındaki sınır kapısına saldırı düzenledi. Reuters'e konuşan iki Türk yetkili Irak'tan Suriye'deki YPG güçlerine mühimmat takviyesini önlemek için TSK'nin sınırda saldırıda bulunduğunu açıkladı
08.10.2019 19:06
Suriye'nin kuzeyine harekat hazırlığındaki Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısına saldırı düzenledi.
Reuters'e konuşan iki Türk yetkili Irak'tan Suriye'deki YPG güçlerine mühimmat takviyesinin yapılmasını önlemek için TSK'nin sınırda saldırıda bulunduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com