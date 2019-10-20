TSK'dan Tel Abyad'da sağlık hizmetine destek

TSK'dan Tel Abyad'da sağlık hizmetine destek

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrol altına alınan Tel Abyad'da sağlık hizmeti ihtiyacı olan hastalara tedavi desteğinin sağlandığı görüntüleri paylaştı.

20.10.2019 13:19
TSK'dan Tel Abyad'da sağlık hizmetine destek

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrol altına alınan Tel Abyad'da sağlık hizmeti ihtiyacı olan hastalara tedavi desteğinin sağlandığı görüntüleri paylaştı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden "Hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad'da başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteği sağlanıyor" notuyla paylaşılan videoda, bölgede görev yapan doktorların askerler eşliğinde bir çocuğu muayene edip ardından ambulansla hastaneye sevk ettiği görülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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