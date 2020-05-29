TSK'dan Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
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TSK'dan Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı

TSK'dan Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'te devam eden harekat kapsamında, birliklere destek amacı ile farklı birliklerden yola çıkan askeri konvoy İslahiye'den geçerek Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti.

29.05.2020 21:05 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:09

TSK'dan Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı

GAZİANTEP - Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'te devam eden harekat kapsamında, birliklere destek amacı ile farklı birliklerden yola çıkan askeri konvoy İslahiye'den geçerek Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'te devam eden harekat kapsamında, birliklere destek amacı ile farklı birliklerden yola çıkan askeri konvoy İslahiye'den geçerek Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti.

Suriye'nin İdlib şehrinde devam eden harekatta görevli birliklere destek olma amacı ile Türkiye'nin değişik illerinde bulunan birliklerden gönderilen askeri personelleri taşıyan 8 otobüsten oluşan konvoy geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye İlçesinden geçerek Hatay 'da ki sınır birliklerine doğru devam etti.

Sevkiyatın devam edeceği öğrenildi.

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TSK'dan Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı

Kaynak: İHA

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