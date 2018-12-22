TSK'dan son yılların en büyük sevkıyatı yapıldı

KİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tek seferde son yılların en büyük sevkıyatı Kilis'e yaptı.

Hatay'dan yola çıkan çok sayıda askeri malzeme taşıyan araç ve komando birlikleri, Kilis üzerinden Elbeyli ilçesindeki üst bölgesine gitti. 100'e yakın askeri aracın bulunduğu konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildi. Sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA