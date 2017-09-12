TSK'dan Silahlı İha Açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bugüne kadar hiçbir sivil vatandaşa yönelik zarar verecek uygulama içinde olmadığını, Hakkari Oğulköy kırsalında SİHA ile icra edilen operasyonda da aynı esas ve usullerin kullanıldığını bildirdi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yüce Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri; vatan topraklarının güvenlik ve bekası, asil milletimizin bağımsızlık ve egemenliği için jandarma, polis, güvenlik korucusu, yargı, mülki makam mensupları ve değerli vatandaşlarımızla yakın işbirliği ve koordinasyon içinde, gece gündüz, yaz kış demeden faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürmektedir.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar personeli, ülkemize ve milletimize yönelik her türlü risk ve tehdide karşı, ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı ile görev yapmaktadır. Söz konusu faaliyetler icra edilirken milli ve yerli savunma sanayi ürünü silahlı/silahsız İHA'lar başta olmak üzere modern harp silah araç ve gereçleri etkinlikle kullanılmaktadır. Tüm bu faaliyetler; kanun, yönetmelik, yönerge ve direktifler ile uluslararası hukuka uygun olarak yürütülmektedir" denildi.



"TSK HİÇBİR SİVİL, MASUM VATANDAŞIMIZA YÖNELİK ZARAR VERECEK UYGULAMA İÇİNDE OLMAMIŞTIR"



"Operasyonların planlanmasında ve icrasında; özellikle şanlı tarihimize ve yüksek değerlerimize uygun bir şekilde masum tek bir vatandaşımıza/sivile ve çevreye zarar verilmemesi hususunda her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmekte; terörle mücadele, hudut güvenliği ve kaçakçılığın önlenmesi ile ilgili operasyonlarda, sadece teröristlerin, kaçakçıların ve bunların destekçi ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi ve engellenmesi amaçlanmaktadır" denilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar hiçbir sivil, masum vatandaşımıza yönelik zarar verecek uygulama içinde olmamıştır. 31 Ağustos 2017 tarihinde Hakkari Oğulköy kırsalında SİHA ile icra edilen operasyonda da aynı esas ve usuller kullanılmıştır" ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:



"İcra edilen faaliyetler kapsamında, 1 Ocak -10 Eylül 2017 tarihleri arasında İHA/İKU destekli toplam 562 kara ve hava operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde yurt içinde 986, sınır ötesinde 867 terörist olmak üzere toplam bin 853 terörist etkisiz hale getirilmiştir. İcra edilen operasyonlarda toplam 887 sığınak/barınak imha edilmiş, bin 105 mayın/EYP, bin 943 değişik tipte silah ve 638 bin 462 adet muhtelif cins ve çapta mühimmat ele geçirilmiştir.



Yine bu operasyonlar sırasında asker, jandarma, polis ve güvenlik korucusu olmak üzere toplam 127 kahraman ve fedakar silah arkadaşımız şehitlik rütbesine, 356 kahraman ve fedakar silah arkadaşımız da gazilik rütbesine ulaşmıştır. Ayrıca hain bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 19'u kamu görevlisi işçi, 13'ü sivil vatandaş olmak üzere toplam 32 masum vatandaşımız alçakça katledilerek şehit edilmiş, 22 kamu görevlisi işçi ile 40 sivil vatandaşımız ise yaralanmıştır.



Bu vesile ile ülkemizin ve milletimizin birliği ve bütünlüğü için hayatını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile TSK personeline başsağlığı diler, kahraman ve fedakar gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunarız. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörle mücadele harekatına bundan önce olduğu gibi bundan sonra da en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edilecektir."



(Caner Ünver / İHA)