TSK'dan SİHA'larla Siviller Öldürüldü İddialarına Yalanlama!

Genelkurmay Başkanlığı silahlı İHA'larla sivillerin öldürüldüğü yönündeki iddiaları sert bir dille yalanladı.

Konuyla ilgili TSK'dan şu açıklama yapıldı:

Yüce Türk Milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri; vatan topraklarının güvenlik ve bekası, asil milletimizin bağımsızlık ve egemenliği için jandarma, polis, güvenlik korucusu, yargı, mülki makam mensupları ve değerli vatandaşlarımızla yakın işbirliği ve koordinasyon içinde, gece gündüz, yaz kış demeden faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürmektedir.

"TÜM FAALİYETLER HUKUKA UYGUN YAPILMAKTADIR"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakâr personeli, ülkemize ve milletimize yönelik her türlü risk ve tehdide karşı, ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı ile görev yapmaktadır. Söz konusu faaliyetler icra edilirken milli ve yerli savunma sanayi ürünü silahlı/silahsız İHA'lar başta olmak üzere modern harp silah araç ve gereçleri etkinlikle kullanılmaktadır. Tüm bu faaliyetler; kanun, yönetmelik, yönerge ve direktifler ile uluslararası hukuka uygun olarak yürütülmektedir.

"TERÖRİSTLER VE İŞBİRLİKÇİLERİ" VURGUSU

Operasyonların planlanmasında ve icrasında; özellikle şanlı tarihimize ve yüksek değerlerimize uygun bir şekilde masum tek bir vatandaşımıza/sivile ve çevreye zarar verilmemesi hususunda her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmekte; terörle mücadele, hudut güvenliği ve kaçakçılığın önlenmesi ile ilgili operasyonlarda, sadece teröristlerin, kaçakçıların ve bunların destekçi ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi ve engellenmesi amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar hiçbir sivil/masum vatandaşımıza yönelik zarar verecek uygulama içinde olmamıştır. 31 Ağustos 2017 tarihinde Hakkâri/Oğulköy kırsalında SİHA ile icra edilen operasyonda da aynı esas ve usuller kullanılmıştır.

"1 OCAK-10 EYLÜL ARASI 1853 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

İcra edilen faaliyetler kapsamında; 01 Ocak 2017 - 10 Eylül 2017 tarihleri arasında İHA/İKU destekli toplam 562 kara ve hava operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde yurt içinde 986, sınır ötesinde 867 terörist olmak üzere toplam 1853 terörist etkisiz hale getirilmiştir. İcra edilen operasyonlarda; toplam 887 sığınak/barınak imha edilmiş, 1.105 mayın/EYP, 1.943 değişik tipte silah ve 638.462 adet muhtelif cins ve çapta mühimmat ele geçirilmiştir.

127 ŞEHİT, 356 GAZİ

Yine bu operasyonlar sırasında asker, jandarma, polis ve güvenlik korucusu olmak üzere toplam 127 kahraman ve fedakâr silah arkadaşımız şehitlik rütbesine, 356 kahraman ve fedakâr silah arkadaşımız da gazilik rütbesine ulaşmıştır.

Ayrıca hain bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 19'u kamu görevlisi işçi, 13'ü sivil vatandaş olmak üzere toplam 32 masum vatandaşımız alçakça katledilerek şehit edilmiş, 22 kamu görevlisi işçi ile 40 sivil vatandaşımız ise yaralanmıştır.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR!"

Bu vesile ile ülkemizin ve milletimizin birliği ve bütünlüğü için hayatını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile TSK personeline başsağlığı diler, kahraman ve fedakâr gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunarız.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörle mücadele harekâtına bundan önce olduğu gibi bundan sonra da en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edilecektir.