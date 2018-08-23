TSK'dan Sakarya Meydan Muharebesi Klibi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sakarya Meydan Muharebesi'nin (23 Ağustos - 13 Eylül 1921) yıldönümü nedeniyle yayınladığı görüntü ile şehit ve gazileri andı.

Sakarya Meydan Muharebesi'ne ait arşiv görüntüler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz" ifadeleri ile yayınlandı.

Görüntü dökümü

-Sakarya Meydan Muharebesi'ne ait görüntüler

ANKARA