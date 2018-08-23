TSK'dan Sakarya Meydan Muharebesi Klibi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sakarya Meydan Muharebesinin yıl dönümü dolayısıyla bir klip yayınladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sakarya Meydan Muharebesinin yıl dönümü dolayısıyla bir klip yayınladı.
TSK'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan klipte, "Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos - 13 Eylül 1921) Şehit ve Gazilerimizi Saygı ve Minnetle Anıyoruz" denildi.
Klipte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz." sözüne yer verildi. - ANKARA