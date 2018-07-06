TSK'dan Nefes Kesen Tatbikat Görüntüsü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Anadolu Ankası-2018 Tatbikatının 28 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında başarıyla icra edildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Anadolu Ankası-2018 Tatbikatının 28 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında başarıyla icra edildiğini açıkladı. TSK, Anadolu Ankası-2018 Tatbikatından paylaştığı görüntülerde, personel kurtarma, rehin tutulan personeli kurtarma, teröristi etkisiz hale getirme DNA örneği alma, müttefik ülke personelini kurtarma yer aldı.
(İHA)