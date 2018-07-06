TSK'dan Nefes Kesen Tatbikat Görüntüsü

TSK'dan Nefes Kesen Tatbikat Görüntüsü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Anadolu Ankası-2018 Tatbikatının 28 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında başarıyla icra edildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Anadolu Ankası-2018 Tatbikatının 28 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında başarıyla icra edildiğini açıkladı. TSK, Anadolu Ankası-2018 Tatbikatından paylaştığı görüntülerde, personel kurtarma, rehin tutulan personeli kurtarma, teröristi etkisiz hale getirme DNA örneği alma, müttefik ülke personelini kurtarma yer aldı.

(İHA)

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