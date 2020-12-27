TSK'dan Libya ordusuna sualtı savunma eğitimi desteği
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TSK'dan Libya ordusuna sualtı savunma eğitimi desteği

27.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:16
TSK'dan Libya ordusuna sualtı savunma eğitimi desteği

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerince Libya Deniz Kuvvetleri personeline 5 hafta süreyle sualtı savunma eğitimi verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerince Libya Deniz Kuvvetleri personeline 5 hafta süreyle sualtı savunma eğitimi verildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik çok yönlü eğitimlerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Libya Deniz Kuvvetleri personeline 5 hafta süreyle Sualtı Savunma Eğitimi (Tahrip Safhası) veriliyor. Ayrıca 20 Aralık'ta başlayan ve 6 hafta sürecek olan Sahil Güvenlik Uygulamalı Gemi Eğitimi devam ediyor." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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