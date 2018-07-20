TSK'dan Kıbrıs Mutlu Barış Harekatının 44'üncü Yıl Dönümünü Paylaşımı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs mutlu Barış Harekatının 44'üncü yıl dönümü dolayısıyla o döneme ait görüntülerin yer aldığı bir klip paylaştı. TSK'dan yapılan paylaşımda, "Kıbrıs Mutlu Barış Harekatının 44'üncü Yıl Dönümünde Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Rahmet ve Minnetle Anıyoruz" denildi.

(İHA)