TSK'dan Kıbrıs Mutlu Barış Harekatının 44'üncü Yıl Dönümünü Paylaşımı

TSK'dan Kıbrıs Mutlu Barış Harekatının 44'üncü Yıl Dönümünü Paylaşımı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs mutlu Barış Harekatının 44'üncü yıl dönümü dolayısıyla o döneme ait görüntülerin yer aldığı bir klip paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs mutlu Barış Harekatının 44'üncü yıl dönümü dolayısıyla o döneme ait görüntülerin yer aldığı bir klip paylaştı. TSK'dan yapılan paylaşımda, "Kıbrıs Mutlu Barış Harekatının 44'üncü Yıl Dönümünde Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Rahmet ve Minnetle Anıyoruz" denildi.

(İHA)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et