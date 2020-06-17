TSK'dan Irak'ın kuzeyine yeni harekat: "Pençe-Kaplan Operasyonu"
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TSK'dan Irak'ın kuzeyine yeni harekat: "Pençe-Kaplan Operasyonu"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen "Pençe-Kaplan Operasyonu"nun Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları çerçevesinde icra edildiğini bildiridi.

TSK'dan Irak'ın kuzeyine yeni harekat:
17.06.2020 02:33 | Son Güncelleme: 17.06.2020 02:36

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen "Pençe-Kaplan Operasyonu"nun Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları çerçevesinde icra edildiğini bildiridi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu, son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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