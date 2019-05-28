TSK'dan Irak'ın kuzeyine kapsamlı operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk bölgesine kara ve hava harekatı başlattı. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata daha sonra komando tugayları da katıldı.

Operasyonlarla bölgedeki terör örgütü PKK tarafından kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Operasyonlara ATAK helikopterlerinin de destek verdiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle