TSK'dan Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TSK'dan Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı

TSK'dan Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde hava harekatı düzenlendiğini, teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedefin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde hava harekatı düzenlendiğini, teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedefin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatının büyük bir azim ve kararlılıkla yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda dün Irak kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere hava harekatı düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava harekatıyla teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edilmiş, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

Son dakika haberi: MSB: Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedeflere hava harekatı düzenlendi, 40'a...
Son dakika haberi: MSB: Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedeflere hava harekatı düzenlendi, 40'a...
Son dakika haber! Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'lı terörist MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Son dakika haber! Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'lı terörist MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Haydar Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Diana Spencer
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Mesut Özil Mete Gazoz Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TSK'dan Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 10:09:43. #1.14#

title