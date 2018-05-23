TSK'dan Hakurk'a Hava Harekatı: Teröristlerin Kullandığı 6 Hedef İmha Edildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, teröristler tarafından kullanılan 6 hedef imha edildi.

HAKURK'A HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ, TERÖRİSTLERİN KULLANDIĞI 6 HEDEF İMHA EDİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucu teröristler tarafından kullanılan 6 hedef imha edildi.

ÖNCEKİ GÜN DETERÖRİSTLERİN SİLAH MEVZİSİ OLARAK KULLANDIĞI 4 HEDEF İMHA EDİLMİŞTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 4 hedef imha edilmişti. Bilgilendirmede, teröristlerin silah mevzisi olarak kullandığı 4 hedefin imha edildiği kaydedildi.