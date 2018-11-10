Atatürk'ün Özel Görüntülerin Yer Aldığı TSK'nın 10 Kasım Klibi, Sosyal Medyaya Büyük İlgi Gördü
TSK, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle sosyal medyadan Atatürk'ün özel görüntülerinin yer aldığı bir klip paylaştı. Klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle, Atatürk'ün özel görüntülerinin yer aldığı bir klip paylaştı. Klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
ATATÜRK'Ü GÖRMEK DEMEK TEMASI İŞLENDİ
TSK, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılında bir video yayınladı. "Atatürk'ü görmek demek" temasının işlendiği klipte, Ulu Önder'in yurt gezileri sırasında çekilmiş özel görüntülere yer verildi.
DAİMA KALBİMİZDESİN MESAJI VERİLDİ
Atatürk'ün "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir" sözünün yer aldığı klipte, 'daima kalbimizdesin' mesajı verildi.